الاتحادية الجزائرية للجيدو تعلن عن وفاة المصارع الأسبق عثماني تيجاني بفيروس كورونا

أعلنت الاتحادية الجزائرية للجيدو، عن وفاة المصارع الأسبق، عثمان تيجاني، اليوم الخميس، بسبب معاناته من فيروس كورونا، حسبما أوردته الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتبت الاتحادية أنه "تم تسجيل أول حالة وفاة في عائلة الجيدو الجزائري و الأسرة الرياضية بسبب داء كورونا (كوفيد-19) والمتمثلة في عثمان تيجاني.

أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، رشيد لعراس، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية و جميع العائلة الرياضية بخالص التعازي و أصدق المواساة إلى عائلة المرحوم متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وكان عثمان تيجاني، صاحب الـ47 عاما، قد خضع إلى الحجر الصحي بعد تأكد إصابته بهذا الوباء قبل أيام.

وينحدر هذا المصارع السابق، من مدينة البرواقية بولاية المدية، حيث كان يشتغل في مجال المقاولاتية.

وبهذا يرتفع عدد الأشخاص المتوفين بالجزائر بسبب الجائحة، التي تفشت في عديد من دول العالم، إلى تسعة ضحايا من بين 90 حالة مؤكدة (49 رجلا و 41 سيدة) عبر 17 ولاية، أبرزها ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، حسب آخر إحصائيات كشفت عنها مساء اليوم الخميس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.