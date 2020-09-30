اتفاقية بين التعليم العالي واتصالات الجزائر لتحديث الشبكة الأكاديمية للبحث العلمي

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة بريد الجزائر وأخرى بين مؤسسة اتصالات الجزائر ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني في إطار تدعيم التعاون والتنسيق بين القطاعين.

وقد جرى حفل التوقيع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى "تحديد الشروط العامة المؤطرة لخدمة الدفع عن بعد للرسوم الجامعية من قبل الطلبة على مستوى المؤسسات البريدية وذلك باستخدام البطاقة الذهبية، إضافة إلى تسهيل ورقمنة إجراءات فتح الحسابات البريدية الجارية لفائدة التلاميذ الحائزين على شهادة البكالوريا".

أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تحديد الإطار العام المنظم لعملية تحديث الشبكة الأكاديمية للبحث التابعة لقطاع التعليم العالي.

وبهذه المناسبة، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إمضاء الاتفاقيتين "واحدة من تجليات التضامن الحكومي الفعال على صعيد الارتقاء إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعا في مجال العصرنه والتطوير"، وأن هذا الانجاز "سيمكن من إعطاء دفع قوي لمشروع رقمنة القطاع وسيمكن من الانتقال إلى تطور نوعي جديد في إعطاء دفع حاسم لنمط التعليم عن بعد وتطوير المنصات الرقمية".

وأشار بن زيان إلى أن هذا التوقيع سيمكن الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2020 من إجراء عمليات التسجيل عن بعد، مضيفا أن المجال يبقى مفتوحا لتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل خدمات أخرى داخل القطاع لتبسيط كل الإجراءات الإدارية للطلبة.

من جهته، أكد بومزار أن هذه المبادرة تعد "لبنة اضافية" في صرح التعاون المتواصل والتنسيق والتشاور بين القطاعين.