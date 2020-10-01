وزير النقل: تقدم نسبة اشغال ميترو الجزائر -باب الزوار بنسبة 75 بالمائة

كشف وزير النقل، لزهر هاني، هذا الخميس، أن أشغال شغال توسعة المترو الرابط بين الجزائر – باب الزوار – مطار هواري بومدين، ستنتهي في أوت 2021 ،معلنا أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 75 بالمائة.

وأضاف وزير النقل، خلال زيارته التفقدية لأشغال توسعة مترو الجزائر – باب الزوار، أن أول خط التوسعة يقدر بـ 9.5 كلم، بنسبة أشغال بلغت 75 بالمائة.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لمدى تقدم أشغال هذا المشروع رغم تأخره بسبب ظروف الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا حيث أعطى تعليمات صارمة للتسريع في وتيرة الانجاز.