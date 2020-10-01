وزارة التربية تعلن عن تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق

تم تأجيل تاريخ الدخول المدرسي الذي كان مقررا يوم 4 أكتوبر الجاري إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده "بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة"، حسب ما جاء في قرار أصدره اليوم الخميس وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط.

ويهدف هذا القرار إلى تحديد وتنظيم بعض أحكام القرار رقم 82 المؤرخ في 19 أكتوبر 2019 المحدد لرزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019-2020 وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 المعدل، حيث تم تعديل أحكام المادة 5 من القرار رقم 82 لتنص على أنه "يؤجل بصفة استثنائية تاريخ الدخول المدرسي لتلاميذ جميع المناطق للسنة الدراسية 2020-2021 المحدد مبدئيا يوم الأحد 4 أكتوبر 2020".

كما تتمم أحكام القرار رقم 82 بمادة 5 مكرر جاء فيها أنه "يتم تحديد تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 لتلاميذ جميع المناطق بناء على قرار السلطات العمومية المختصة بترخيص استئناف نشاط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم المعمول به".