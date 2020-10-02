تركيا تعلن التوصل مع اليونان لتفاهم حول "مبادئ عامة" بشأن شرقي المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن توصل الوفدين العسكريين التركي واليوناني إلى تفاهم مشترك حول "مبادئ عامة" خلال اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن بيان للوزارة، أفاد بأن "الوفدين العسكريين التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم مشترك حول مبادئ عامة خلال اجتماعات في مقر الناتو".

وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع المقبل (بين الوفدين) لمناقشة التفاصيل الفنية لتنسيق أداء العناصر (من البلدين) لمهامهم بأمان في شرق المتوسط ، يوم 5 أكتوبر بمقر الناتو".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وفي 4 سبتمبر الماضي، أعلن ستولتنبرغ، عن انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر الماضي، بمقر "الناتو".

يذكر أن خلافا نشب منذ عدة أشهر بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.