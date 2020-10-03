وزير الموارد المائية ينصب فريق تحقيق لتقييم الخدمة العمومية للمياه

نصب وزير الموارد المائية ارزقي براقي فريق توجيه مكلف بإطلاق وتأطير عملية تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني، بهدف تقييم وضع الخدمة العمومية للمياه في كل البلديات والأحياء.

و بحسب بيان للوزارة ستقوم الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بتكليف الفريق المنصب هذا الخميس من طرف المسؤول الأول عن القطاع ،و المتكون من أكثر من 5000 شاب جامعي عن طريق التوظيف المؤقت باستقاء المعلومات في بلدياتهم ومناطق سكناهم، بعد استفادتهم من تكوين عن بعد يضيف ذات المصدر.

وسيتيح هذا التحقيق رسم خريطة لما يعيشه المواطنون في الواقع وعن كثب، كما سيسمح بـ تقييم آثار المجهودات المبذولة في القطاع فيما يخص الخدمة العمومية للمياه وضبط البرامج التنموية.

تأتي هذه العملية لدعم تلك المتعلقة بجرد منشآت الري في كل البلديات والتي هي في طور الإنجاز منذ عدة أسابيع, لذا فينتظر من هذا التحقيق أن يمنح للوزارة رؤية دقيقة حول أداء الخدمة العمومية بـ صوت ورأي المستهلك.