وزير الصناعة يكشف عن تجميد استيراد السيارات اقل من 3 سنوات

أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي اليوم السبت بالجزائر العاصمة بان استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، الذي ادرج في قانون المالية 2020 " قد تم "تجميده".

و صرح الوزير المنتدب للصحافة على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، التي افتتحت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان "استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات قد تم تجميده ( ) و لا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة ( ) و لا نريد ايضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة".

و اوضح الوزير ان "سيارة اقل من ثلاث سنوات يتم شراؤها من اوروبا "تكون قد سارت 20.000 كلم على الاكثر" و هذا ما يجعل هذه السيارات باهضه الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذو الدخل المتوسط.

و اضاف قائلا "الآن، اذا كانت نيتنا شراء سيارات اقل من عشر سنوات بدل السيارات اقل من ثلاث سنوات، مثلما كان معمول به في الماضي فان هياكل السيارات المهترئة لا تهمنا".

"عندما تم ادراج هذا الاجراء في قانون المالية 2020 لم تكن هناك امكانية استيراد السيارات الجديدة"، حسبما اكده الوزير.

و من بين الاسباب التي دفعت بالحكومة الى الاستغناء عن استيراد السيارات القديمة هو خطر تشجيع اللجوء الى السوق الموازية للعملة الصعبة.

و استرسل يقول "من اجل تسديد مبلغ السيارات القديمة، سيقوم الاشخاص باللجوء الى السوق الموازية، في حين ان الدولة لا يمكنها في اي حال من الاحوال تشجيع هذه السوق".