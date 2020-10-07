برمضان: على الحركة الجمعوية التوجه نحو تأطير أحسن و مهنية اكبر

دعا المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان اليوم الأربعاء ببجاية المجتمع، المدني و الحركة الجمعوية إلى التوجه نحو تأطير أحسن و مهنية اكبر.

و في مداخلة له خلال لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية، شدد برمضان على ضرورة التوجه نحو تأطير أحسن و المزيد من المهنية بغية جعل الجمعيات أكثر فعالية في أعمالها، متطرقا في هذا الصدد إلى الآليات التي يجب وضعها للوصول إلى هذا الهدف.

و في هذا الصدد، أشار المستشار لدى رئيس الجمهورية إلى إعادة تنظيم النسيج الجمعوي برمته، مضيفا ان هذه التصور الجديد مستمد من الرغبة في التوجه صوب استراتيجية جديدة في هذا المجال و انه لن يتم فرض أشياء من الفوق بل سيتم في إطار المشاورات و النقاشات التي يتم إطلاقها في هذا الإطار عبر القطر الوطني".

كما جدد المتحدث رغبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مساعدة المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و تنميتهما من خلال منحهما فرصة التحول الى شركاء حقيقيين فيما يخص اتخاذ القرارات.

و وجه برمضان الدعوة للجمعيات المشاركة في اللقاء لتكثيف تبادلاتهم واتصالاتهم و انضاج مخططاتهم.

و قال مستشار الرئيس أن الهدف الأسمى لهذه الخطوة يتمثل في المشاركة في "إرساء الأسس من اجل بناء الجزائر الجديدة و هذا لوضع المجتمع المدني في صميم القرار".

و نتج عن هذا اللقاء نقاشات طويلة حيث قدمت الجمعيات اقتراحات من اجل تحسين أدائها و رفع العراقيل التي تمنعها من أداء مهمتها.