مركز مكافحة السرطان بالبليدة يتدعم بوحدة للتكفل بالمسنين

أعلن مدير مركز مكافحة السرطان بالبليدة عمار طباش عن انشاء وحدة خاصة للتكفل ومعالجة الأشخاص المسنين المصابين بمرض السرطان .

وأوضح طباش أنه تم مؤخرا إستحداث وحدة خاصة لمعالجة الأشخاص المسنين المصابين بمرض السرطان بولاية البليدة وبعض الولايات المجاورة بالمركز وذلك بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر في 20 سبتمبر الماضي.

و ذكر طباش أنه على الرغم من أن المركز كان دائما يتكفل بهذه الشريحة مع باقي المرضى إلا أنه لم تكن لهم وحدة مخصصة تتكفل بهم على اعتبار أنهم يعانون إلى جانب هذا المرض الخطير أمراضا ثقيلة أخرى على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب وغيرها.

من جهته رئيس مصلحة طب الأورام بذات المركز البروفيسور بونجار كشف عن ارتفاع عدد المسنين المصابين بهذا المرض.

ويرى البروفيسور بونجار أن هذه الوحدة ستسمح لمرضى السرطان المسنين بتلقي تكفل طبي أفضل.