وفاة المنشط بالقناة الاذاعية الثالثة أحمد ناني شلاوة عن عمر يناهز الــ 60 عاما

توفي المنشط في القناة الثالثة للاذاعة الوطنية , أحمد ناني شلاوة, المعروف على الأمواج الاذاعية باسم "كان" و بحصصه المخصصة لنوع الشعبي و التراث الموسيقي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن عمر ناهز 60 سنة, اثر مرض عضال, حسب ما علم لدى الاذاعة الوطنية.

"كان" كان معروفا , خلال هذه السنوات الأخيرة, بحصته الموسيقية " البارحة كان في عمري 20 سنة", و هي برنامج تفاعلي يومي خصص لموسيقى سنوات 1960-1970 و للأسماء الكبرى من التراث الموسيقي الجزائري.

و كان المرحوم ينشط مع سيد علي دريس حصة " القهوة و التاي", و هي حصة أسبوعية مخصصة كليا لموسيقى الشعبي و تستضيف منذ عشرين سنة أوركسترا كاملة تقدم أدائها على المباشر على أمواج القناة الثالثة.

و سمحت هذه الحصة التي تكشف شباب موهوبين في الشعبي و ملحنين و موسيقيين و كذا مؤلفين غنائيين, سمحت لعدد كبير من التشكيلات بالقيام بالتسجيل في ظروف احترافية.

كما كان الثنائي ينشط حصة موسيقية بعنوان "سي كان".و كانت أيضا للمرحوم "كان" بعض الأدوار كفنان فكاهي في برامح للتلفزة.

وسيكون بيت العزاء بحي عدل دابوسي درارية باعالي العاصمة . فيما سيوارى جثمانه الثرى غدا 11 أكتوبر بعد صلاة الظهر بمقبرة سيدي لكحل السبالة .

انا لله وانا اليه راجعون .