لعباطشة: 28 مقترحا لاتحاد العمال اخذ بها في الدستور المقبل

قال الأمين العام للتحاد العام للعمال الجزائريين سليم عباطشة إن لجن صياغة الدستور أخذت ب28 بالمئة من مقترحات الاتحاد لتعديل الدستور مؤكدا أن اغلب المقترحات ذات طابع اقتصادي .

وقال لعباطشة على هامش اللقاء الذي جمع الفيدرالية الوطنية لعمال البترول و والغاز والكيمياء مع ادراة الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية إن 28 مقترحا من أصل 100 مقترح تقدم بها الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم الأخذ بها في الدستور المطروح للتصويت في نوفمبر المقبل، كاشفا ان التعديلات التي قدمها الاتحاد تتعلق بالجانب الاقتصادي وعلى رأسها محاربة الفساد إضافة إلى مقترحات حول الحريات والتنمية المحلية والتي تصب بدورها في الجانب الاقتصادي.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية