كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الصحة العامة في بريطانيا, نشرت هذا الثلاثاء, أن لقاح الإنفلونزا الموسمية قد يوفر الحماية الحيوية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأظهرت الدراسة, وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية, هذا الثلاثاء, أن "خطر الوفاة يتضاعف إذا تزامن مرض الانفلونزا الموسمية ب(كوفيد-19), في وقت استمرت فيه المحاولات الحكومية للحصول على عدد أكبر من اللقاح لتلبية الطلب المتزايد عليه في أوروبا".

وفي هذا السياق, أكدت دراستان في إيطاليا والبرازيل, فحصتا أكثر من 100 ألف مريض, أن التطعيم الروتيني ضد الإنفلونزا يقلل من دخول مرضى الكورونا إلى المستشفيات, والحاجة إلى العناية المركزة لدى بعض المصابين.

وقال الخبراء في جامعتي ميلانو الإيطالية وساو باولو البرازيلية, إن الأدلة كانت مقنعة للغاية لدرجة أنه يتعين على جميع الحكومات متابعة حملات لقاح الإنفلونزا باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لحماية السكان من فيروس كورونا.