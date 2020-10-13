الصيدلية المركزية تتسلم الدفعة الثانية من الأدوية المفقودة لعلاج سرطان الأطفال مطلع الأسبوع القادم

كشفت المديرة العامة للصيدلة وتجهيزات الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهيبة حجوج عن وصول دفعة ثانية من الأدوية المستوردة والخاصة بمرضى السرطان بداية من الأسبوع القادم على أقصى تقدير بعد وصول دفعة أولى الخميس الماضي.

وستكون هذه الأدوية متوفرة خلال الأيام القليلة القادمة على شكل تبرعات تلقتها الصيدلية المركزية للمستشفيات من بعض الدول الصديقة للجزائر مثلما أوضحه نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الصيدلي كريم مراغمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

وأضاف المتحدث أن هذه الأدوية سيتم تحويلها إلى المستشفيات التي تشهد ندرة وهذا من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى.

هذا وكانت الدفعة الأولى من الأدوية المفقودة في السوق لعلاج سرطان الأطفال قد وصلت الأسبوع الماضي إلى الصيدلية المركزية وهو الأمر الذي لقي استحسان المواطنين .

المصدر:الإذاعة الجزائرية