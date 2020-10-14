سفير تايدر ينتقل إلى نادي العين السعودي

انضم متوسط الميدان الدولي الجزائري، سفير تادير، إلى نادي العين السعودي، قادما من نادي أمباكت مونتريال الكندي، حسبما أعلنه الفريق الصاعد الجديد إلى البطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

و رحب نادي العين في منشوراته عبر مواقعه الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي بالدولي الجزائري: "أهلا وسهلا سفير تايدر"، مرفوقة بفيديو لأبرز لقطات اللاعب مع المنتخب الجزائري وكذا الأندية التي لعب بألوانها، ناهيك عن منشور يضم إحصائيات اللاعب، دون ذكر مدة العقد وقيمته المالية.

وكان تادير (28 سنة)، قد التحق بفريق أمباكت مونتريال في يناير 2018 قادما من نادي بولونيا الايطالي، بموجب عقد لثلاث سنوات، حيث لعب 77 مقابلة، سجل خلالها 20 هدفا و منح 17 تمريرة حاسمة.

ويمتلك تايدر 41 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، من بينها مشاركة في كأس العالم-2014 بالبرازيل و كأس أمم إفريقيا-2015 بغينيا الإستوائية.

واستهل إبن مدينة كاستر بجنوب فرنسا، مشواره الكروي بصفوف نادي غرونوبل الفرنسي، قبل أن ينتقل بداية من عام 2011 إلى البطولة الإيطالية "الكالتشيو" أين لعب مع أندية بولونيا، انتر ميلان وساسولو، تخللتها تجربة قصيرة مع نادي سوثامتون الإنجليزي.

ودوما بخصوص الانتدابات، أعلن نادي العين السعودي، أمس الاثنين، تعاقده مع المدرب الألماني مايكل سكيبه، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفا للمدرب البرتغالي برونو بالتازار.

وسبق للتقني الألماني، العمل في أندية بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، فرانكفورت، وهيرتا برلين في بطولة ألمانيا، كما عمل في البطولة التركية مع أندية غلة سراي، واسكي شهير، وقرة بوك سبورت، وفي سويسرا تولى تدريب فريق جراسهوير.

ومع المنتخبات عمل مايكل سكيبه مع المنتخب الألماني الأول، ومنتخب تحت 20 عاما، كما كانت له تجربة مع منتخب اليونان.

وحقق فريق العين الصعود أول مرة إلى قسم الأضواء، إثر احتلاله المركز الثالث خلال الموسم المنصرم، الصف الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الأولى السعودية في الموسم الماضي، برصيد 72 نقطة، وهو صعود تاريخي للنادي (تأسس سنة 1978)، بعدما أحرز عام 2018 بطولة الدرجة الأولى.