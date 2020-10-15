شبيبة القبائل يخوض وديته الثالثة أمام أولمبي المدية

سيخوض فريق شبيبة القبائل، بقيادة المدرب التونسي يامن الزلفاني، هذا الخميس مواجهته الودية الثالثة ضد نادي أولمبي المدية، في إطار التربص التحضيري الثالث الذي تجريه التشكيلة القبائلية حاليا بمدينة أقبو بولاية بجاية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وتمثل مباراة أولمبي المدية، التي سيحتضنها ملعب تازمالت بداية من الساعة الثالثة مساءا مع احترام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تجربة مفيدة للاعبي الشبيبة، حيث سيحرص المدرب التونسي على إشراك عدد كبير من اللاعبين لمنحهم الفرصة، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل خوض غمار الموسم الجديد.

وكان النادي القبائلي، قد خاض يوم الإثنين الفارط، مباراته الودية الأولى، ضد فريق الأمن الوطني، وانتهت بفوز الشبيبة بهدفين دون رد. في المقابل إنهزم بنتيجة 1-0 في لقائه الودي الثاني الذي نشطه ضد نادي نجم مقرة، يوم الثلاثاء، على ملعب رأس الواد، ببرج بوعريريج، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

للإشارة، فإن إدارة شبيبة القبائل، أعلنت أن كل هذه المباريات أجريت على غرار الحصص التدريبية بدون حضور الجمهور مع احترام التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.