توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي و مخابر فايرز

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على مذكرة تفاهم و تعاون بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مخبر "فايزر فارم الجزائر بالشراكة مع وزارة الصناعة الصيدلانية، لتكوين الكفاءات الجزائرية في مجالات الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

ووقع الاتفاق رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة فايرز فارم الجزائر و إطار سام من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن باحمد.

ويتضمن الاتفاق إطلاق برنامج "بامتياز" الذي يشكل مبادرة تهدف إلى دعم وترقية تكوين الكفاءات الوطنية في مجالات الصناعة الصيدلانية و البيوتكنولوجيات الذي يندرج في إطار الرؤية المشتركة للقطاعين لإنشاء مركز التكنولوجيا الحيوية المستقبلي.

و تعتمد هذه الرؤية على تطوير كفاءات جديدة لها القدرة على ولوج عالم الابتكار والقيادة، لتكوين خبراء جزائريين جدد في مجال الصناعات الصيدلانية والبيوتكنولوجيات.

ويتضمن البرنامج تمكين طلبة الصيدلة و مهندسين من المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا، الذين تحددهم الهيئة البيداغوجية، من الاستفادة من برنامج التكوين المتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم ملتقيات و تكوينات مرتبطة بعلوم الصحة و صناعة الأدوية و البيوتكنولوجيات من طرف خبراء "فايزر" و خبراء دوليين، وتعزيز الدعائم البيداغوجية عبر تربصات داخل مواقع الإنتاج التابعة لشركة "فايزر" لفائدة الطلبة.

كما سيتم في هذا الإطار إنجاز دراسة جدوى لاختيار حاضنة للبحث موجهة للصناعة الصيدلانية عبر منصة لمرافقة ودعم الابتكارات المطورة من طرف الباحثين الجزائريين.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فارم الجزائر، عبد الرحمان مكربة ، أن هذا البرنامج يرمي إلى تطوير جيل كامل من المتخصصين الجزائريين في الصناعة الصيدلانية و التكنولوجيا الحيوية من خلال ندوات ستشمل مشاركة خبراء من فايزر وأكاديميين أمريكيين بارزين .

وسيتم في هذا الإطار القيام بتدريبات عملية إلى جانب إنشاء حاضنة ابتكار مخصصة للطلاب و الباحثين الجزائريين تسمح بالاستثمار في قادة المستقبل للصناعة الجزائرية و بناء اسس قطاع اقوى و أكثر فعالية ، يضيف السيد مكربة.

من جهته تطرق سينان اتليق نيزات مدير منطقة افريقيا والشرق الأوسط لمخابر فايرز الامريكية، إلى رؤيته في تطوير هذه الصناعة الهامة في الجزائر وتطوير مناخ أعمالها من خلال بناء أسس هذا القطاع و الاستثمار في مستقبل الصناعات الصيدلانية للخروج بقطاع أكثر قوة وديناميكية .

وحسب نفس المسؤول، الذي قدم مداخلة عن بعد بمشاركة الممثلين التنفيذيين لمخابرز فايرز عن منطقة افريقيا والشرق الأوسط من المكتب المركزي في نيويورك، فإن "التكنولوجيا الحيوية تشكل محور مهنة مخابر فايزر، التي تسعد بتحويل التزاماتها في مجال تقاسم و تبادل المعارف إلى أفعال ملموسة عبر هذه المبادرة".

و يملك برنامج "بامتياز"، حسبه، "القدرة و الإمكانيات لتمهيد الطريق أمام جيل جديد من المختصين و المهنيين الجزائريين في مجال التكنولوجيا الحيوية للحصول على تكوين علمي مبتكر يواكب المواصفات العالمية ، و دعم و مرافقة رؤية الجزائر في مجال التحول إلى مركز هذا النشاط في المنطقة".