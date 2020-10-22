إعلاميون يدعون إلى فتح قنوات إتصالية لتشخيص المشاكل المهنية والإجتماعية

مع الإحتفال باليوم الوطني للصحافة، دعا أهل المهنة إلى فتح قنوات إتصالية مع الهيئات الرسمية لتشخيص المشاكل المهنية والإجتماعية التي يعيشون فيها.

وفي هذا الإطار أكد رئيس جريدة الحوار، نورالدين علواش ، "أهمية تنظيم الإعلام لتحقيق التطور المنشود، وهو ما يمكّن الإعلاميين بالعمل بأريحية وفي جو منظم".

ويعتقد رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، رياض بوخدشة، أن طرح المشاكل المهنية والإجتماعية للصحفيين يجب أن لا يكون مناسباتيا ، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تأسيس نقابة قوية.

وأشار إلى أن الواقع الحالي للمهنة يبرزه الوضع الصحي الإستثثنائي وحالة فقدان قرابة ألف منصب.

أما الباحث في الإعلام والإتصال منصور قدور بن عطية فدعا إلى ضرورة تحديد العلاقة القائمة بين الصحفي والهيئة الرسمية وتحديد الوضع القانوني ثانيا للإلتقاء في نقطة تنظيم داخلي للمهنة.