بمناسبة عيدها الوطني: جراد "الصحافة تعتبر ركنا أساسيا ومحوريا في الديمقراطية"

هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأسرة الإعلامية بمناسبة العيد الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر الجاري، حيث إعتبر أن الصحافة تعتبر ركنا أساسيا ومحوريا في الديمقراطية ولها دور في توعية الرأي العام وتنويره.

وقال جراد، في تصريح لإذاعة الجزائر من باتنة، أن"الصحافة ركن أساسي في الديمقراطية ولها دور في توعية الرأي العام وتنويره بالخبر الصادق والموضوعي والذي يعطي الصورة الإيجابية، ولديها دور نقدي أيضا. فهي سلطة قوية ولديها مكانتها، وأتمنى للصحفيين كل التوفيق والسعادة في أداء مهمتهم النبيلة".

جدير بالذكر أن الوزير الأول أشرف قام بزيارة عمل وتفقد لولاية باتنة هذا الأربعاء أشرف خلالها على افتتاح الدخول المدرسي لسنة 2021/2020 وعاين عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي رفقة وفد ضم كلا من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهبئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية، العلاقات مع البرلمان، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السلطات المدنية والأمنية لولاية باتنة.