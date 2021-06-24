الرئيس تبون يكلّف السيد جراد بتصريف أعمال الحكومة

كلّف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا الخميس، السيد عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة الى غاية تعيين حكومة جديدة.

وجاء القرار عقب تقديم الوزير الأول استقالة حكومته بعد إعلان المجلس الدستوري ليلة الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان الجاري، وفقًا لأحكام الدستور.

وتنصّ المادة 113 من الدستور على أنه: "يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية".

وكان المجلس الدستوري أعلن ليلة الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان، مؤكدًا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدًا، فيما حلّ الأحرار في الصف الثاني بـ 84 مقعدًا ثم حركة مجتمع السلم بـ 65 مقعدًا.