دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ يناير 2021

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة أنه استوفيت اليوم الأحد شروط دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها لدى الأمين العام ، وفقا للمادة 15 (1) منها تدخل المعاهدة حيز

التنفيذ في 22 يناير 2021.

وصادقت خمسون دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية حسب ما أعلنت الأمم المتحدة مما يسمح بدخول الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الدول التي صدقت على المعاهدة وأعرب عن أهمية عمل المجتمع المدني الذي كان له دور فعال في تيسير التفاوض على المعاهدة والتصديق عليها وأن الدخول حيز التنفيذ هو تكريم للناجين من التفجيرات والتجارب النووية وكثير منهم دافع عن هذه المعاهدة.

وأضاف غوتيريس إن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ هو تتويج لحركة عالمية للفت الانتباه إلى العواقب الإنسانية الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية، موضحا انه "يمثل التزاما هادفا نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية التي تظل أعلى أولويات نزع السلاح لدى الأمم المتحدة".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النوويةي التي تحظر استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وتوجيه وتخزين والتهديد باستخدام مثل هذه الأسلحة في يوليو 2017 بموافقة 122 دولة. ووقعت عليه 84 دولة منذ ذلك الحين لكن لم تصادق جميعها على نص الاتفاق.