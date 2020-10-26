عميد مسجد باريس يدعو من الإذاعة إلى التسامح ويؤكد تعهد السلطات الفرنسية بحماية المسلمين

قال عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، أن عمادته لا تقبل اي مساس بالمسلمين في باريس كاشفا عن لقاء بالرئيس ماكرون وتعهد الأخير بحماية مسلمي فرنسا من أي اعتداء في ظل تنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا، داعيا في السياق ذاته مسلمي فرنسا إلى التسامح واللجوء إلى العدالة في حال أي نزاع وتحاشي التطرف والعنف.

وأكد عميد مسجد باريس في حوار لأمين حدار بإذاعة الجزائر الدولية، أنه رفع انشغالا الى الرئيس الفرنسي ماكرون بتنامي الاعتداءات على المسلمين وعودة الاسلاموفوبيا، كاشفا عن تعهد الرئيس الفرنسي بحماية مسلمي فرنسا، داعيا في السياق ذاته المسلمين الى اللجوء الى العدالة الفرنسية وتحاشي أي عنف.

وعاد حفيظ في لقائه مع اذاعة الجزائر الدولية الى موضوع "الرسومات المسيئة للرسول الأكرم" التي نشرتها مجلة "شارلي ايبدو" كاشفا عن رفعه دعوى قضائية سنة 2006 ورفضها من قبل القضاء، مضيفا أن حرية التعبير في فرنسا تحمي المؤسسات الإعلامية، داعيا في هذا السياق إلى عدم اعطائها اكثر مما تستحق، ومشددا على ضرورة عدم اللجوء الى العنف في حل النزاعات مع اليمين المتطرف.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية