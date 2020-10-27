رئاسة الجمهورية : الحـالة الصحية لرئيس الجمهورية "لا تستدعي أي قلق"

27/10/2020 - 17:19

دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية، مؤكدا ان "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق".

وجاء في البيان: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة".

مع الإشارة --يضيف ذات المصدر-- إلى أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

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الجزائر

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