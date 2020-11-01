مصرع ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة غربي أفغانستان

لقي ثلاثة من ضباط الشرطة العاملين في نقطة تفتيش مصرعهم وأُصيب شخصان في هجوم بقنبلة استهدف نقطة تفتيش في مدينة هيرات عاصمة مقاطعة هيرات غربي أفغانستان هذا الأحد، وفقا لما أكدت الشرطة المحلية.

وقال عبد الأحد واليزادا، المتحدث باسم شرطة المقاطعة، إن "الحادث وقع في نقطة تفتيش أمنية في بايان أب في منطقة الشرطة رقم 10 قرابة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقد أصيب ضابط شرطة ومدني من المارة وتم نقلهما إلى مستشفى إقليمي من مكان الحادث".

وذكر شهود عيان أن الانفجار أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف في السماء وأثار حالة من الذعر.

وأضاف مسؤول الشرطة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق حيث يجري تحقيق لمعرفة المزيد من الحقائق حول الحادث.

ويعد الانفجار الأحدث في سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عشرات المجمعات العسكرية والأمنية في أنحاء البلاد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وغالبا ما يلقي المسؤولون الأفغان باللوم على مقاتلي حركة "طالبان" في شن هجمات بالقنابل.

ويستخدم مقاتلو "طالبان"، الذين يسيطرون على أجزاء من المقاطعة في المنطقة، التي تبعد 640 كيلومترا غربي كابول، التضاريس الوعرة والجبال كمخابئ، وكثيرا ما يشنون هجمات كر وفر ضد قوات الأمن.