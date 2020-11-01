المسيلة: توزيع 15 ألف كتاب لفائدة المكتبات البلدية

وزعت اليوم الاحد حصة تضم 15 ألف كتاب لفائدة ملحقات المكتبات البلدية بولاية المسيلة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والستين (66) لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954ي حسبما علم من مدير المكتبة المركزية لذات الولاية.

وأكد السيد الحاج طيايبة بأن ما يقارب 50 مكتبة بلدية تابعة للمكتبة المركزية بالمسيلة قد استفادت في إطار هذه العملية

مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى التشجيع على المطالعة العمومية لاسيما في الوسط الريفي وتقوية الرابط بين المكتبة والقارئ وتنشيط الساحة الثقافية عبر بلديات هذه الولاية.

وقد مست هذه العملية على وجه الخصوص المكتبات التي دخلت حيز الخدمة عبر مناطق الظل على غرار مكتبة منطقة "قمرة" التابعة لبلدية عين الريش الواقعة على بعد 200 كلم عن مقر ولاية المسيلة.

يذكر أن ولاية المسيلة تحصي حاليا أربعين مكتبة بلدية حسبما ذكره ذات المصدر.