مدوار: نحو تمديد استثنائي لآجال المشاركة في المنافسات الإفريقية ما بين الأندية

صرح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، بأن لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، قبلت بمبدأ تمديد استثنائي لآجال مشاركة الأندية في منافسات ما بين الأندية للموسم 2021-2022.

وأوضح مدوار الذي يشغل أيضا منصب عضو لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية وتسيير مصلحة منح الإجازات للأندية بالكاف قائلا "لقد منحت الكاف، ثلاثة ايام لأعضاء لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية لإعطاء رأيهم حول مبدأ تمديد استثنائي للآجال مشاركة الأندية في المنافسات المقبلة لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. وقد أعطى كل أعضاء اللجنة المذكورة موافقتهم في انتظار دراسة الملف من طرف الهيئة الدائمة للمنافسات، حالة بحالة، حسب وضعية كل بلد".

وحددت الهيئة القارية يوم 30 جوان الجاري، كآخر أجل للاتحادات العضوة لمنحها هوية الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية للأندية للموسم المقبل.

وسيكون من الصعب على أغلبية البلدان الإفريقية، احترام هذا التاريخ بالنظر إلى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، حيث لا تزال البطولات المحلية جارية.

وأضاف "سيخصص لكل بلد أجل نهائي خاص به من أجل تسجيل أنديته المعنية بالمنافسات القارية. فيما يخص الجزائر، من المقرر أن تنتهي البطولة في الأسبوع الأول لشهر أوت القادم، وبالتالي نستطيع تكملة الموسم الرياضي".

وباقتراب تطبيق التمديد الاستثنائي لآجال تسجيل الأندية، المفروض بسبب التدابير التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، ستتمكن مختلف البطولات المحلية فيء القارة السمراء من المواصلة إلى آخر جولة.

ملعب وهران أو 5 جويلية لاستضافة نهائي كاس الرابطة

من جانب أخر، كشف رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدور، أن نهائي كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم سيقام في ملعب وهران أو 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وصرح مدور أنه "تم مراسلة وزارة الشباب والرياضة من أجل اقتراح ملعبي وهران و5 جويلية لاستضافة نهائي كأس الرابطة المحترفة" مضيف أنه "تم إقتراح أيضا تاريخ 5 جويلية المقبل لإجراء النهائي، في انتظار ترسيم التاريخ والمكان من قبل السلطات''.

وسيجمع نهائي كأس الرابطة لهذا الموسم بين شبيبة القبائل ونجم مقرة. وتأهلت الشبيبة على حساب وداد تلمسان، بينما تأهل نحم مقرة عقب فوزه أمام اتحاد الجزائر.

يذكر أن كأس الرابطة خاصة بأندية الرابطة المحترفة الأولى عوضا لكأس الجزائر التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا.