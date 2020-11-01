معهد فنون العرض والسمعي البصري: أبواب مفتوحة بدءً من الأربعاء

أعلنت إدارة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، هذا الأحد، عن تنظيم أبواب مفتوحة اعتبارًا من الأربعاء القادم في خطوة تعريفية للطلاّب والمهتمين بكافة حيثيات وشروط الالتحاق بمسابقات الليسانس والماستر في السنة الجامعية الجديدة 2020 – 2021.

وفي بيان حصل عليه "موقع الإذاعة الجزائرية"، أفيد أنّ الأبواب المفتوحة ستستمرّ على مدار يومي الأربعاء والخميس للتعريف بالفرص التكوينية النوعية التي يوفّرها المعهد، والآفاق الجديدة لقلعة التكوين الفني المتأسسة عام 1964 في ساحل سيدي فرج.

وعلى أهبة افتتاح الموسم الجامعي الجديد يوم الأحد 22 من الشهر الجاري، والـ29 للطلاّب الجدد يوم الأحد 29 نوفمبر المقبل، كشفت إدارة المعهد عن شروط الالتحاق للراغبين في الالتحاق لنيل شهادة الليسانس (عن طريق المسابقة)، وتتمثل في:

1 - أن يكون المترشح متحصلا على البكالوريا أو شهادة معادلة لها في جميع الشعب، بالنسبة لفرع : التمثيل

2 - أن يكون المترشح متحصلا على البكالوريا أو شهادة معادلة لها في شعبة العلوم التجريبية، الرياضيات، تقني رياضيات بالنسبة لتخصص: التقاط الصورة

3 - أن لا يتجاوز سن الطالب 30 سنة بالنسبة لجميع الفروع.

4 -المسابقة وتشمل الاختبارات التالية:

أ- امتحان كتابي في الثقافة العامة.

ب- امتحان تطبيقي أو شفهي في التخصص.

ويتكون ملف التسجيل لمسابقة الليسانس مما يلي:

- طلب خطي يحدّد الفرع المختار - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

- شهادة ميلاد رقم12. - ظرفان بريديان بعنوان المترشح.

- نسخة من شهادة البكالوريا. - شهادة الطب العام.

- نسخة من كشف النقاط. - شهادة الأمراض الصدرية.

-04 صور شمسية حديثة. - شهادة الإقامة.

وفيما يخص شروط الالتحاق لنيل شهادة الماستر (عن طريق المسابقة)، فإنّ تخصص النقد المسرحي سيكون متاحًا للحاصلين على: شهادة الليسانس نظام ل م د، وليسانس النظام الكلاسيكي أو ما يعادلها في التخصصات التالية:

- ليسانس فنون العرض تخصص النقد المسرحي

- ليسانس في النقد والأدب التمثيلي

- ليسانس في الفنون الدرامية أو المسرحية

- ليسانس في علوم الإعلام والاتصال

- شهادة الدراسات العليا الفنية للفنون الجميلة

- شهادة الدراسات العليا في الفنون المسرحية

ويتكون ملف التسجيل في مسابقة "الماستر" مما يلي:

1. طلب خطي للمشاركة في المسابقة.

2. نسخة من شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة له.

3. نسخة من شهادة الليسانس تسمح بالتسجيل في الماستر.

4. كافة كشوف النقاط للمسار الجامعي المتبع.

5. الوثيقة الوصفية الملحقة بالشهادة (بالنسبة لشهادات نظام ل م د).

6. شهادة تبرز الوضعية التأديبية للمترشح، تمنحها المؤسسة الأصلية. (بالنسبة للقادمين من مؤسسة أخرى للتعليم العالي).

ويمكن إرسال الملفات عن طريق البريد الالكتروني ismas-dz@hotmail.fr أو تسليمها يدويا على العنوان التالي: 03 شارع العربي التبسي ، بلدية برج الكيفان الجزائر.

وسيخضع كافة المترشحين لاختبار أو مقابلة أمام لجنة مشكلة من أساتذة مختصين.

يُشار إلى أنّه بالنسبة لمستوى الليسانس، ستجرى المسابقة بتاريخ 17 نوفمبر الجاري لحاملي شهادة البكالوريا 2019 و2020 في تخصصي: فن الممثل والتقاط الصورة، بهذا الصدد، جرى تحديد 11 نوفمبر الجاري كآخر أجل لاستقبال الملفات.

وفيما يخص مستوى الماستر، ستقام المسابقة بتاريخ 30 نوفمبر الجاري في تخصص "نقد فنون العرض"، وحُدّد تاريخ 24 نوفمبر الحالي كآخر أجل لاستقبال الملفات .