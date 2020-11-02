صابر بن سماعين للإذاعة: "تربص بن عكنون يجري في ظروف جيد"

قال مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة، صابر بن سماعين، إن تربص فندق بن عكنون الذي إنطلق يوم 30 أكتوبر الفارط ويستمر إلى غاية 9 نوفمبر الجاري، يجري في ظروف جيدة استعدادا لدورة شمال إفريقيا المقررة في ديسمبر المقبل بتونس، والمؤهلة لبطولة إفريقيا المبرمجة بموريتانيا من 16 فيفري إلى 4 مارس 2021.

وصرح بن سماعين للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن "التدريبات تجرى بمعدل حصتين في اليوم، الحصة الصباحية مخصصة للجانب البدني والمسائية للجانب الفني" موضحا أنه "من بين الخمسة حصص المبرمجة خلال هذا التربص تم إجراء حصتين فقط" وبأنه "برمج مواجهة ودية ستقام يوم الثلاثاء أمام نصر حسين داي بداية من الساعة الرابعة مساء".

وكشف الناخب الوطني أيضا خلال تدخله، أنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين، مؤكدا أنه تم وضع اللاعب في الحجر الصحي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق البروتوكول الصحي "قمنا بتحاليل "بي سي أر" في اليوم الأول من التربص وأظهرت النتائج عن وجود حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا لكن بدون أعراض، اتخذنا كل الإجراءات لمنع تنقل العدوة من أجل السير الحسن لتربص".

جدير بالذكر أن إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم قرر تأجيل بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات اقل من 20 سنة إلى شهر ديسمبر المقبل بعدما كان مقررا إقامة البطولة في تونس بين 9 و24 نوفمبر الجاري بمشاركة 5 منتخبات هي مصر والمغرب وليبيا والجزائر بجانب تونس صاحبة الضيافة.