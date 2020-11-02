وفاة الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماع علي الكنز

توفي الأستاذ الجامعي المختص في علم الاجتماعي علي الكنز ليلة الأحد إلى الاثنين بمدينة نانت الفرنسية عن عمر ناهز ال74 سنة على إثر مرض عضالي حسبما أعلنه أقرباؤه.

وشغل الراحل الذي ولد سنة 1946 بسكيكدة منصب أستاذ مساعد في الفلسفة بجامعة الجزائر (1970-1974) ثم بروفيسور في علم الاجتماع بنفس الجامعة إلى غاية 1993. كما شغل الفقيد منصب مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بالجزائر العاصمة.

وبعد أن عمل كأستاذ مشارك بجامعة تونسي استقر علي الكنز في جامعة نانت الفرنسية منذ 1995 حيث كان يشتغل بصفته استاذ في علم الاجتماع.

وشغل الراحل العديد من الوظائف في الجمعية العربية لعلم الاجتماع وكذا بمجلس التنمية والبحث في العلوم الاجتماعية بأفريقيا علاوة عن منصب مستشار علمي مكلف بمحور "العلم والمجتمع" لدى جامعة أمريكية.

وللفقيد عدة مؤلفات منها "الاقتصاد في الجزائر" (1980) و"الأساتذة المفكرون" (1985) و"الجزائر والحداثة" (1989) و"الصدفة والتاريخ" (1990) و"على مر الأزمة" (1993) و"غرامشي في العالم العربي" (1994) و"كتابة المهجر" (2009). كما انجز علي الكنز العديد من المساهمات في الصحافة الجزائرية والمجلات العلمية.