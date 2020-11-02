﻿الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء وزعماء دول

02/11/2020 - 18:10

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الاثنين، برقيتي اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من كل من أمير دولة الكويت, الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جينبينغ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

كما تلقى رئيس الجمهورية، كذلك برقيتي اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من كل من رئيس  الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الإيطالية السيد  سيرجيو ماتاريلا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات اطمئنان و تمنيات بالشفاء العاجل من كل من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و رئيس جمهورية الصين الشعبية،السيد شي جينبينغ، وكذا رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا".

.

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

﻿الرئيس تبون يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالجزائر
الرئيس تبون يترأس جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
﻿الرئيس تبون يستقبل السفير التنزاني اثر انتهاء مهمته في الجزائر
﻿الرئيس تبون يترأس جلسة عمل بمقر وزارة الدفاع الوطني