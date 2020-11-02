الدخول الجامعي: الدراسة تناوبيا ودعم الدروس عن بعد

غداة الدخول الجامعي المبرمج يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري دعت بعض الفعاليات الجامعية الى اعتماد نظام التناوب فيما اكدت الوزارة الوصية عن توفير الظروف المناسبة ضمن برتوكول صحي يراعي الجانب الصحي دون المساس بالجانب البيداغوجي.

وتسعى الوزارة الى تجسيد أرضية عمل وقائية على شكل مشروع برتوكول ضامن للعودة الى مقاعد الدراسة في ظروف مقبولة بإشراك الفاعلين في قطاع التعليم العالي، حيث أكد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة، أن التحضير للدخول الجامعي 2020- 2021 من خلال بروتوكول بطريقة عملية والتي كانت نتاج مشاورات مكثفة على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية تراعي الجانب الصحي دون المساس بالجانب البيداغوجي.

فيما اكد رئيس المنظمة الجزائرية الوطنية الحرية، فاتح سريبلي أن تنظيمه اقترح على الوزارة الوصية نظام التناوب والعمل بنظام التدريس عن بعد وحضوريا بالمناوبة مع اعطاء الأولوية في الدروس الحضورية لطلبة السنة الاولى .

المصدر: الإذاعة الجزائرية