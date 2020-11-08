نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الاحد في بيان لها، عن إطلاق خط بحري منتظم قريبا يربط بين منائي وهران و أليكانت (إسبانيا) مخصص لنقل العتاد المدولب (المقطورات والمركبات).

" و جاء في البيان "تنهي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب إطلاق خط بحري منتظم قريبا من ميناء وهران باتجاه ميناء أليكانت " حسبما اكد نفس المصدر.

وأضاف البيان "يرجى من جميع المتعاملين والخواص المهتمين الاتصال بمصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "Algérie Ferries" لحجز أماكنهم و مباشرة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض".

للتذكيرفي بداية شهر نوفمبر اطلقت ذات الشركة خط نقل بحري منتظم لنقل العتاد المدولب: الجزائر / مرسيليا / الجزائر .