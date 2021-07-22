﻿بكالوريا 2021 : 17ر61 % نسبة النجاح الوطنية باحتساب معدل يساوي أو يفوق 5 ر9 / 20

﻿ بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا, دورة 2021, 17ر61 بالمائة بعد ما تقرر تخفيض معدل النجاح في هذا الامتحان إلى 5ر9 من 20, لاعتبارات صحية ونفسية مرتبطة بتفشي وباء كورونا (كوفيد-19), حسب ما أكده هذا الخميس, وزير التربية الوطنية, عبد الكريم بلعابد.

وأوضح بلعابد في لقاء صحفي كشف فيه عن النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا 2021, أنه باعتبار أن الباكالوريا "يعد الامتحان الوطني الوحيد الذي يقتصر فيه الحسم في الانتقال أو الرسوب على معدل النجاح على حساب المعدل العام المتحصل عليه خلال السنة الدراسية, فقد تقرر أنه يعد ناجحا كل مترشح حاز على معدل يساوي أو يفوق 5 ر9 من 20 ", لافتا إلى أن هذا الاجراء قد اتخذ "استثناءا لصالح بناتنا وأبنائنا لدعمهم والأخذ بعين الاعتبار الضغوط النفسية التي عاشوها وعايشوها نتيجة تفشي وباء كورونا".

ووصف الوزير بالمناسبة, نتائج هذا العام بـ"الحسنة جدا" مقارنة بتلك المسجلة خلال الدورة الفارطة, مشيرا إلى أن مثل هذا القرار "سمح بارتفاع نسبة النجاح الوطنية بـ 9 ر 5 بالمائة".

وتابع مؤكدا بأن بلوغ هذه النسبة من النجاح "يعكس المجهودات المبذولة من طرف الجميع من حيث التنظيم وتكفل الدولة بكل مستلزمات العمل التربوي والبيداغوجي وتكفل القطاع أيضا بكل الأسرة التربوية ", منوها في ذات السياق, بالدور "الكبير والحاسم" للأستاذ في "تحسين" هذه النتائج.

كما أشاد وزير التربية بالإجراءات "الصارمة" التي بادرت بها الدولة في القطاع لمواجهة الوضعية الوبائية والتي اختارت من خلالها - حسب ما قال - "عدم تعطيل الدراسة ومواصلة الفعل التربوي باتباع بروتوكول صحي فعال ومتحكم فيه ساهم في هو الآخر في تحسين نسبة النجاح".

وينتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية، مساء هذا الخميس، ابتداء من الساعة الرابعة مساء عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.

وسيكون الإعلان بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، عبر فضاء الأولياء: https://tharwa.education.gov.dz وعبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وأما بالنسبة للمترشحين الأحرار، سيكون الإعلان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz، مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث موبيليس، أوريدو وجيزي، عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567 *.

وإجتاز أزيد من 731 ألف مترشح الاختبارات من 20 إلى 24 جوان الفارط، لنيل شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، موزعين على 2528 مركز عبر التراب الوطني، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحسب بطاقة فنية للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، بلغ تعداد المترشحين في هذه الدورة، 723. 731 مترشحا، يمثلون 545. 459 مترشح متمدرس منهم 833. 180 من فئة الذكور و 712. 278 من الاناث، فيما بلغ عدد المترشحين الاحرار 178. 272 مترشح (099. 140 من الذكور و 079. 132 من الاناث).

كما إجتاز 5084 مترشحا محبوسا امتحانات شهادة البكالوريا، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة.

للإشارة قام وزير التربية الوطنية، يوم الثلاثاء الفارط بالعاصمة، بزيارة إلى المركز الوطني لإعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2021، حيث تفقد الفريق القائم على إجراء المداولات وتحضير نتائج الامتحان وطبع كشوف النقاط والشهادات النهائية للناجحين.