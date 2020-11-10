سواهلية للإذاعة : العجز المسجل في قانون المالية 2021 كان متوقعا

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية هذا الثلاثاء أن العجز المسجل في قانون المالية لسنة 2021 المعروض اليوم على للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني كان متوقعا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا.

وأرجع سواهلية لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى أن العجز المقدر بـ 3600 مليار دينار في ميزانية 2021 إلى زيادة النفقات والتعويضات لمجابهة تكاليف وباء كوفيد 19 مقابل تراجع اياردات المحروقات بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

وفي السياق أوضح سواهلية أن الجباية البترولية تمثل ثلث ايرادات الدولة وهي تخضع لتقلبات اسعار النفط. معتبرا اعتماد 40 دولار كسعر مرجعي خطوة شجاعة من الحكومة وهو توقع سليم في ظل انتعاش طلب متوقع على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي.

ولتحسين الجباية العادية يقترح سواهلية ايجاد آليات حقيقية للحد من التهرب الضريبي كرقمنة قطاع الضراب مشيرا إلى أن كثرة الضرائب تقتل الضرائب ولا تؤدي دورها وأن الحل يكمن في تبسيط اجراءات دفع الضريبة ووضح حد للبيروقراطية وثقل الادارة الضريبية.

وأضاف ضيف الصباح أن الحكومة بحاجة إلى قرارات ميدانية وليس الاكتفاء بوضع الخطط على الورق فقط.

من جهة أخرى يرى سواهلية أن الاقتصاد الجزائري في وضعية صعبة ليست كارثية ومن مميزاته أن يمتلك مقومات الانتقال إلى اقتصاد حقيقي وليس لديه ديون. لكنه في الوقت ذاته يواجه مجموعة من التهديدات منها اعتماده على مداخيل النفط وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وفساد مالي وقانون صفقات يحتاج الى تعديل وغير متنوع.

ولتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي يرى سواهلية أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على احتياطي الصرف من خلال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز الصناعات التحويلية وتحسين المنظومة الضريبية.

كما يعتقد أن تحسين القدرة الانتاجية وجعلها تنافسية هي السبيل الوحيد لإحداث التنمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل تراجع قيمة الدينار.