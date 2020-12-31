الرئيس تبون يوقّع قانون المالية 2021

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، على قانون المالية 2021.

أورد بيان لرئاسة الجمهورية أنّ مراسم التوقيع حضرها كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، إضافة إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.