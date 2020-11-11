رحلة جوية خاصة لإجلاء كافة الطلبة الممنوحين من مدريد السبت المقبل

سيتم تنظيم رحلة جوية خاصة لإجلاء كافة الطلبة الممنوحين الذين انهوا تكوينهم والواردة أسماؤهم في القائمة التي نشرت بالموقعين الالكترونيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و كذا والندوات الجهوية الجامعية، انطلاقا من مدريد (إسبانيا)، السبت المقبل، حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم كافة الممنوحين الذين انهوا تكوينهم والواردة أسمائهم في القائمة التي تم تحينها ونشرها بالمواقع الالكترونية للوزارة والندوات الجهوية الجامعية بأنه سيتم تنظيم رحلة جوية خاصة (AH 2007) لإجلائهم إلى أرض الوطن انطلاقا من مدريد (إسبانيا) يوم السبت 14 نوفمبر 2020 على الساعة 17:00 مساء".

في هذا الإطار -يضيف البيان- تدعو الوزارة كافة الممنوحين المعنيين بهذا الإجلاء مجددا إلى "اتخاذ جميع الترتيبات المناسبة للالتحاق بمدينة مدريد في الآجال المحددة وذلك للاستفادة من هذه الصيغة للإجلاء والصعود على متن هذه الرحلة الخاصة المنظمة مع الخطوط الجوية الجزائرية".