النواب يواصلون لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية ل2021

تتواصل لليوم الثاني على التوالي مناقشة النواب لمشروع قانون المالية ل2021 ليرد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على التساؤلات امسية هذا الأربعاء بعد أن تباينت تدخلات النواب و جاءت آرائهم بين مؤيد و متحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن "الظرفية الحالية استثنائية و تستدعي حلولا عاجلة".

وثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرزضرورة تنويع الاقتصاد الوطني و المحافظة على الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة ، فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن "مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية" .