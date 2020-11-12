الجزائر تدين ب"شدة" الاعتداء الذي استهدف مقبرة بمدينة جدة السعودية

أدانت الجزائر ب"شدة" الاعتداء الذي استهدف مقبرة بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، مخلفا عدد من المصابين، معربة عن تضامنها مع هذا البلد الشقيق، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان :"تدين الجزائر بشدة الاعتداء الغادر الذي وقع اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وخلف عددا من المصابين".

وتعرب الجزائر- يضيف ذات المصدر- عن "تضامنها و وقوفها الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية متمنية الشفاء العاجل للجرحى.