الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي في ذمة الله

إنتقل الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل الناشط بالرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم محند شريف حناشي صبيحة هذا الجمعة الى ذمة الله عن عمر ناهز الــ70 عاما ، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما أعنته إدارة الشبيبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" .

وكتبت إدارة الشبية القبائل :" بكثير من مشاعر الحزن و الآسى, تتقدم إدارة الفريق و أعضاء المكتب الإداري و جميع الشركاء و كلّ اللاعبين، بأخلص عبارات التعازي و المواساة لعائلة الفقيد، راجية من المولى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر في هذا المصاب الجلل".

وكان المرحوم يعاني من مشاكل صحية كبيرة في الأسابيع الماضية،أدت إلى دخوله لغرفة الانعاش بمستشفى عين النعجة .

ويعدّ المرحوم محند شريف حناشي، من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية، و قد خلّد إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية و تحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص الوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983 قبل ان يتولى رئاسته في الفترة الممتدة من (1993 الى 2017.

و حقق فريق الشبيبة في عهده أكبر الانجازات المحلية و القارية .

الوزير الأول عبد العزيز جراد يعزي عائلة الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي

وبهذا المصاب الجلل ، تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، بتعازيه الخالصة للأسرة الرياضية و لعائلة رئيس شبيبة القبائل لكرة القدم سابقاذ، محند شريف حناشي، رحمه الله، الذي وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر ) .

وجاء في برقية تعزية الوزير الأول لأسرة الفقيد: " رحل عنا وعن الأسرة الرياضية محمد شريف حناشي، رحمه الله، الذي ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية لاعباذ ثم مسيراذ للنادي القبائلي، وقاده إلى إحراز العديد من البطولات الوطنية والألقاب القارية".

و اضاف السيد جراد قائلا :"تعازينا الخالصة إلى أسرة الفقيد، ولكل أنصار الشبيبة، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

و كان الفقيد قد انتقل الي جوار ربه، صبيحة اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الــ70 عاما ، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان المرحوم يعاني من مشاكل صحية في الأسابيع الماضية، أدت إلى دخوله الي غرفة الانعاش بمستشفى عين النعجة.

ويعد محند شريف حناشي، من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية، و قد خلد اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية و تحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص الوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983 قبل ان يتولى رئاسته في الفترة الممتدة من (1993 الى 2017.

و حقق فريق الشبيبة في عهده أكبر الانجازات المحلية و القارية .