وفاة المترجمة بوكالة الانباء الجزائرية زيادة سعاد

توفيت اليوم الجمعة المترجمة بوكالة الانباء الجزائرية، زيادة سعاد، عن عمر 50 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما علم لدى اقاربها.

و قد التحقت الفقيدة بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 2002 حيث عملت بقسم الترجمة.

و اضافة إلى خصالها الانسانية النبيلة، عرفت الفقيدة في أوساط زملائها بالتزامها المهني طيلة مسيرتها في الوكالة.

و بهذه المناسبة الأليمة تتقدم ادارة وكالة الأنباء الجزائرية و كافة موظفيها بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيدة داعين المولى عز و جل أن يتغمدها برحمته و يسكنها فسيح جناته.

و ستشيع جنازة الفقيدة اليوم الجمعة بعد صلاة العصر بمقبرة القليعة (تيبازة).