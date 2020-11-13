إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرتين بالضفة الغربية

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة ، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة وأطلقوا صوبها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وأشارت وفا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين وحطموا نوافذها واعتلوا أسطحها واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وفي نابلس أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء، في قرية بيت دجن شرقي نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

و كان ثلاثة فلسطينيون أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها فجر اليوم الجمعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية ، أن الفلسطينيين الثلاثة أصيبوا في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، مضيفة إن اثنين من الفلسطينيين الثلاثة أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مخيم قدورة ، بينما أصيب الثالث بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.