اجلاء الطلبة العالقين بمدريد هذا السبت

برمجت الجزائر هذا السبت رحلة عودة لإجلاء الطلبة الممنوحين من أساتذة وطلبة دكتوراه العالقين بإسبانيا.

وفي تسجيل للقناة الأولى أكد الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي الطاهر علاش بأن الرحلة المبرمجة قادمة من مدريد على متنها 260 طالبا، و من المنتظر أن تحط رحالها عند حوالي السادسة و النصف مساءا.

وتم التكفل بالطلبة للعودة إلى أرض الوطن لمواصلة دراستهم عن بعد،بسبب استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 .

وفي ذات السياق أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بأن الطلبة العائدون ملزمون عند وصولهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفقا للشروط التي توفرها الجزائر طبقا للأحكام السارية في مجال التكفل بالأشخاص العائدين الى أرض الوطن خلال هذه الفترة من جائحة كورونا.

وعليه تم اختيار الاقامة الجامعية للعفرون بولاية البليدة لقضاء مدة الحجر الصحي للطلبة العائدين.