المدير العام لــ"مصطفى باشا" يفند غلق المؤسسة لأبوابها بسبب الاكتظاظ أو لدواعي أخرى

أكد المدير العام للمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" بنانة عبد السلام، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن المستشفى يزاول نشاطاته بشكل عادي وعلى مدار الساعة.

ونفى السيد بنانة، في اتصال له ، غلق المؤسسة لأبوابها بسبب الاكتظاظ أو لدواعي أخرى، مؤكدا أن النشاطات تسير بــــ"شكل عادي وعلى مدار الساعة".

وأفاد في ذات السياق، ان المستشفى استقبل اليوم على سبيل المثال 130 مريضا مشتبه فيهم بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم استشفاء 17 منهم، بينما استفاد 65 آخرين من العلاج الخارجي لأن حالتهم اعتبرت "خفيفة".

كما استقبلت ذات المؤسسة اليوم 48 شخصا بغرض إجراء مراقبة طبية دورية، حسب المصدر الذي أضاف بأنه تم تخصيص 300 سرير لمرضى كوفيد-19 و90 للعناية المركزة.

أما فيما يتعلق بالنشاطات الأخرى، على غرار حالات السرطان المستعجلة والتكفل بالأمومة والطفولة وجراحة الطفل والفك والوجه، فتسير هي الأخرى بشكل عادي.