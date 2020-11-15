تونس: تمديد الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مواصلة العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة، ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية مساء امس السبت إثر جلسة عمل شارك فيها ممثلو الهيئة العلميّة والوزارات المعنيّة، خصّصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تمّ اتّخاذها بتاريخ 29 أكتوبر.

وكان رئيس الحكومة التونسية أقر يوم 29 أكتوبر الماضي، جملة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة، ودعوة كافة المحافظين لإعلان حظر التجوال بكافة الجهات من الساعة الثامنة ليلاذ إلى الساعة الخامسة صباحاذ، منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.

و سجلت تونس 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان امس السبت ، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 79339 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2279 حالة وفاة.