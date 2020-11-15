مجلس الشباب الإسباني واللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي ينددون بالانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

شجب مجلس الشباب الإسباني الإنتهاكات المتكررة التي يقوم بها الإحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أدت إلى نسف وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 واندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين بالمنطقة، داعيا إلى وقف الحشد الذي يقوم به الجيش المغربي قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية.

كما أبدى المجلس دعمه لفعاليات المجتمع المدني الصحراوي والمظاهرات السلمية أمام الثغرة غير القانونية من أجل التعبير عن تطلعاتهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولي.

هذا وأكد رئيس اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيير غالون أن لجوء الصحراويين إلى حمل السلاح سببه العدوان المغربي وتقاعس المجتمع الدولي.

من جانبه اتهم الأمين العام بوزارة الخارجية الصحراوية، حمد سالم حمد ، الأمم المتحدة وبعثة المينورسو بالتواطؤ مع المملكة المغربية ، مؤكدا أن المغرب أدخل المنطقة في دوامة حرب.

من جهته جدد الأمين العام للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عادل غبولي، استياء اللجنة من التصرف المغربي الخارج عن القانون ضد الشعب الصحراوي الأعزل، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الأمم المتحدة.