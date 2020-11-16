تصفيات كأس أفريقيا : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي وتضمن التأهل للنهائيات

رسم المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا التي ستقام العام 2022 بالكاميرون عقب تعادله 2/2 أمام مستضيفه المنتخب الزيمبابوي برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة من التصفيات.

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متفوقا بهدفين لهدف بعد أن سجل له كل من دولور في الدقيقة 33 مستغلا تمريرة عرضية من المدافع حلايمية. ثم أضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 بطريقة فنية رائعة إثر مراوغته لمدافعين قبل أن يسدد في شباك المنافس.

ونجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق عبر موسونا من مخالفة مباشرة في د43 قبل أن يدركوا التعادل في الدقيقة 82 عبر برنس دوب.

بهذا التعادل يرفع المنتخب الوطني رصيده إلى 10 نقاط مقبال 5 نقاط لزيمبابوي تبقيه مؤقتا في الصف الثاني ، في انتظار المواجهة بين بوتسوانا (نقطة واحدة) و زامبيا (3 نقاط) التي ستنطلق على الساعة الخامسة بغابورون.

و تعد الجزائر ثاني منتخب يتأهل الى النهائيات بعد السنغال نائب بطل افريقيا الذي حجز تذكرته الاحد بعد فوزه على غينيا بيساو (1-0).

المقابلات المتبقية :

الجولة الخامسة (من 22 إلى 30 مارس 2021) :

زامبيا - الجزائر

بوتسوانا - زيمبابوي

الجولة السادسة (من 22 إلى 30 مارس 2021) :

زيمبابوي - زامبيا

الجزائر - بوتسوانا

مقابلات لعبت :

الجزائر - زامبيا 5 - 0

زيمبابوي - بوتسوانا 0 - 0

بوتسوانا - الجزائر 0 - 1

زامبيا - زيمبابوي 1 - 2

زامبيا - بوتسوانا 2 - 1

الجزائر - زيمبابوي 3 - 1

يذكر ان الاول و الثاني من كل مجموعة سيتأهلان لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 المؤجلة الى 2022 بالكاميرون.