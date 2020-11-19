هجومات مكثفة لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على معاقل القوات المغربية على طول الجدار الفاصل

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الاربعاء واليوم الخميس هجومات مكثفة استهدفت معاقل قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدار الذل والعار، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الصحراوية في بلاغها العسكري رقم (07).

و ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد شنوا هجمات ضارية على طول جدار الذل والعار"، مشيرة الى انه وخلال ليلة أمس الاربعاء "تحولت مخابئ جنود الاحتلال الى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة الجبناء محولا مساحات شاسعة من جدار الذل الى حفر ملتهبة بفعل القصف المتواصل".

وبحسب البلاغ العسكري فقد أحدثت الهجومات المكثفة التي نفذتها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس "أضرارا بالغة في دفاعات العدو".وطال القصف أمس الاربعاء -وفق البلاغ- القوات المغربية بقطاع أم أدريكة.

كما شنت وحدات الجيش الصحراوي قصف مركز اليوم استهدف تخندقات جنود الاحتلال في قطاع حوزة ومخابئ بقطاع الفرسية وقطاع أم أدريكة الذي تعرض مرتين لقصف عنيف.

واكدت الوزارة في بلاغها العسكري ان "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل العدو وتخندقاته على طول جدار الذل والعار") .