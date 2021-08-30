الجيش الصحراوي يقصف 7 مواقع للاحتلال المغربي

نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الاثنين، هجمات جديدة طالت 7 مواقع تتخندق فيها قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس أوسرد الفرسية والسمارة والبكاري.

جاء في البيان العسكري رقم 292 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، أنّ مقاتلي جيش التحرير الشعبي، قصفوا تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقتي أودي الشديدة وروس بن أعميرة بقطاع الفرسية، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم جلود بقطاع أوسرد.

وأضاف البيان أنّ وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت قصفها على قواعد الاحتلال بمنطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ,فيما استهدفت مفارز أخرى تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة أم الدكن مرات متتالية بقطاع البكاري.

وشدّدت مفارز متقدمة أخرى من الجيش هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقتي أمكلي لكويرات وأمكلي التمات بقطاع السمارة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت الأحد مواقع تمركز جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة.