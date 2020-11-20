الاطباء ينصحون : تناول المضادات الحيوية لها اثر مدمر على مناعة الانسان

ينصح الاطباء بعدم تناول المضادات الحيوية بصفة عشوائية لما لها من اثر سلبي على مناعة الانسان في ظل تفشي جائحة كوفيد -19 حسب ما صرح به اليوم الجمعة ، الصيادلة في ميكروفون الاذاعة الوطنية .

وكشف الصيادلة المستجوبون بأن الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا قد ازداد الطلب على المضادات الحيوية .

وفي ذات السياق قال احد الصيادلة ان هذه المضلادات الحيوية تحوي اخطار على صحة متعاطيها ".

ولم تنف عينة من المواطنين تناولهم للمضادات الحيوية دون اي استشارة طبية اذ يقر احدهم قائلا :" كلما شعرت بالم الضرس اقتنيت هذه المضادات مباشرة من الصيدلية فمنهم من يمحني اياها ومنهم من يرفض ".

فيما قال اخر ، غالبا ما تالمني في وقت لايتوفر فيه الطبيب لذا اكون مضطرا لهكذا حل ".

فيما ذهبت مواطنة اخرى عكس هذين المستجوبين قائلة :" انه من المستحيل ان اتاول المضادات الحيوية بدون استشارة طبية ".

وفي ذات السياق قال السيد بلعمري مسعود رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص :" ان تناول المضادات الحيوية يصطدم بمقاومة شديدة من طرف البكتيريا وانعكاسات هذه العملية تكون وخيمة في حالة المرض ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية