تيارت: وفاة 5 أشخاص ووضع 4 بالعناية المركزة بسبب كحول فاسدة

سجلت مصلحة الإستعجالات لمستشفى يوسف دمرجي هذا الاثنين بتيارت وفاة خمسة أشخاص ووضع أربعة آخرين بالعناية المركزة بسبب مشروبات كحولية غير صالحة.

وسخر المستشفى طاقما طبيا وشبه طبي للتكفل بالضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و50 سنة.

وأوضح يوسف قايد مدير المستشفى أن الضحايا تم التكفل بهم على مستوى الإستعجالات قبل تحويلهم لمركز تصفية الدم بسبب تناولهم المادة السامة ثم وضعهم بالعناية المركزة حيث تم تسخير كل الطاقم الطبي وشبه الطبي للتكفل بهم.

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المصدر: إذاعة الجزائر من تيارت