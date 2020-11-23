الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع الجيش المغربي لليوم الـ11 على التوالي

تواصل قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, لليوم 11 على التوالي هجماتها المكثفة على طول مواقع و تخندقات قوات الاحتلال المغربية بالجدار العسكري الفاصل, بعد إقدام هذه الاخيرة على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال هجومها على المدنيين الصحراويين, الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية, في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

واشارت وزارة الدفاع للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, اليوم الاثنين, في بلاغها العسكري رقم 11 , أن "دفاعات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل دك مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار العسكري الفاصل".

وأفاد البيان العسكري أن القوات الصحراوية نفذت أمس الاحد, "هجمات ضارية" ضد مواقع تمركز قوات الجيش المغربي حيث استهدفت قواته نقاط تمركز العناصر المغربية بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس وبمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري وكذا الجحور المغربية بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس الى جانب قصف عنيف طال ذات القوات بمنطقة لخشيبي بقطاع حوزة ومنطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة, إضافة إلى قصف مواقع بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين و استهداف منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

وأضاف بيان الجيش الصحراوي, أن قواته نفذت نهار اليوم الإثنين, قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أمك لي أشريف بقطاع آمكالا و منطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

وحسب البلاغ العسكري, فإن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل دك معاقل قوات الاحتلال المغربي مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار العسكري الفاصل.